Inter, Lautaro: "Mi aspetto di conquistare altri trofei. Quando vinci il primo poi..."

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club in occasione dello speciale che stanno realizzando per celebrarlo e che uscirà il 21 marzo. Oggi intanto i campioni d'Italia in carica hanno pubblicato un trailer, nel quale il Toro ha parlato così: "Do il massimo ogni giorno e non guardo quello che arriva. Segnare 100 gol con l'Inter è bellissimo, farlo in una finale (quella di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina, ndr) è veramente unico. Milano è casa mia perché sembra che sono nato qua.

Dal momento che è venuta alla luce la mia prima figlia Nina io sono cambiato un'altra volta, sono diventato ancora più forte come uomo, come papà e come marito. Mi aspetto di continuare a portare altri trofei all'Inter, quando vinci il primo vuoi continuare a vincere. Il 20° Scudetto? Non vedevo l'ora di alzarla (la coppa, ndr)".