Inter, Lautaro tiene in ansia Inzaghi: può saltare le prossime tre partite

: "La ripresa del campionato, per la formazione di Simone Inzaghi, assomiglia a una montagna da scalare"

Lautaro Martinez tiene in ansia l’Inter. Questo è quanto si legge sulle condizioni dell'attaccante su Tuttomercatoweb: "La ripresa del campionato, per la formazione di Simone Inzaghi, assomiglia a una montagna da scalare. Ad aprile, i nerazzurri giocheranno nove partite in ventisette giorni. L’obiettivo, in verità, è tenere il ritmo anche nelle settimane successive. La partenza, però, sarà in salita.

Domani Lautaro a Milano. Il rientro dell’attaccante argentino è previsto per domani. Nel weekend, al massimo lunedì, si sottoporrà ad accertamenti per chiarire la natura dell’infortunio che lo ha portato a saltare le partite con Uruguay e Brasile. La sua presenza con l’Udinese alla ripresa del campionato è da escludere, improbabile che ci sia anche con il Milan in Coppa Italia. Più o meno le stesse sensazioni filtrano attorno a Denzel Dumfries, che si sottoporrà prima agli esami, e potrebbe saltare anche la partita di Parma del 5 aprile".