Inter-Lazio, gol Arnautovic era da annullare per due infrazioni: la moviola del Cds

vedi letture

L'Inter batte la Lazio 2-0 e vola in semifinale di Coppa Italia dove affronterà in doppia gara i cugini del Milan nel derby della Madonnina. Il primo nerazzurro, però, doveva essere annullato. Ci sono infatti due situazioni da attenzionare sulla rete di Arnautovic sul finire del primo tempo, lo riporta l'edizione online del Corriere dello Sport.

La moviola: poco prima del tiro, infatti, Dumfries trattiene Rovella per il braccio sinistro, probabilmente il giocatore biancoceleste non sarebbe arrivato a contrastare il tiro, ma l'infrazione c'è. Questa non è solo l'unica irregolarità sulla conclusione vincente dell'austriaco, al momento del tiro, De Vrij è in fuorigioco ed è sulla LOV (Line Of Vision, linea di visione) fra il pallone e il portiere Mandas, che infatti si sposta verso la sua destra mentre il pallone va proprio dall'altra parte. Svista grave in campo dell'arbitro Fabbri, più grave ancora quella del VAR Chiffi.