Inter, Marotta a Sky: "Fabregas non ci ha dato disponibilità, Chivu invece sì"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, parla così a Sky Sport del cambio di allenatore, con l'addio di Inzaghi che ha costretto i nerazzurri a puntare su Chivu: "Il calcio è caratterizzato dall'imprevedibilità, non solo dal campo ma anche dietro la scrivania. Martedì in modo corretto Inzaghi ha manifestato la voglia di cambiare e non c'erano i presupposti di continuare insieme, abbiamo voltato pagina e ora apriamo un nuovo ciclo. Ho sentito parlare di confusione, ma invece avevamo un profilo molto chiaro in mano.

Abbiamo sondato le disponibilità, Fabregas non ci ha dato disponibilità e Cristian Chivu invece sì. Grazie alla disponibilità del Parma abbiamo accelerato e mi auguro che nel giro di un giorno o due si possa definire".