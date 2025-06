Ultim'ora Inter, previsto incontro con Fabregas. In ascesa le quotazioni di Vieira: il motivo

L'Inter è pienamente concentrata sulla scelta del nuovo allenatore dopo la separazione con Simone Inzaghi. La priorità della dirigenza nerazzurra è Cesc Fabregas, attualmente al Como. Nonostante le sue dichiarazioni di fedeltà al club lombardo, da parte dell'Inter non è arrivata nessuna chiusura definitiva: il “no” non è considerato irreversibile. In parallelo, è stato ufficializzato l’arrivo del centrocampista Petar Sucic.

Il direttore sportivo Piero Ausilio si trova a Londra per motivi di mercato e attende il via libera del Como per incontrare Fabregas e discutere direttamente dell’eventuale passaggio all’Inter. La società milanese punta forte sull’ex centrocampista spagnolo, con cui intende approfondire i contatti nei prossimi giorni. Cristian Chivu e Patrick Vieira restano sullo sfondo come piani B, ma per ora la dirigenza non ha accelerato su altri nomi. Sono in aumento le quotazioni del tecnico del Genoa, il francese ha infatti una clausola di 500mila euro per liberarsi dal club rossoblù. A ripotarlo è Sky Sport.