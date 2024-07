Inter, problemi anche per arrivare a Gudmunsson: il Genoa chiede troppo

La strada che porta ad Albert Gudmunsson è in salita per l'Inter. I nerazzurri - si legge sul Corriere dello Sport - stanno cercando di trovare la soluzione migliore per convincere il Genoa, che chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire l'attaccante islandese. Una cifra importante anche per l'Inter, che dunque potrebbe tentare di proporre un prestito molto oneroso ai rossoblu provando ad aggiungere un diritto e non un obbligo di riscatto.