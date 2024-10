Inter, sentite Marotta: “Tranquillizzo i tifosi, noi trasparenti e siamo parte lesa”

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League con la Stella Rossa: "Innanzitutto vorrei tranquillizzare tutti i nostri tifosi, come dichiarato dai magistrati nella loro conferenza stampa siamo parte lesa e non abbiamo nulla da temere. Nello stesso tempo abbiamo garantito la massima collaborazione alla magistratura, siamo a totale disposizione. Lo eravamo prima e lo siamo a maggior ragione oggi, sempre presenti con i nostri legali. L'Inter applica dei protocolli molto rigidi, regolamenti stringenti, ma ci sono fenomeni che spesso sono fuori dal perimetro istituzionale e aziendale".

Come si isola la squadra?

"Siamo tutti uomini di esperienza e quelli che ne ha meno devono trovare in noi dei punti di riferimento. L'Inter è una società integerrima, che opera in modo molto trasparente. Questi sono i presupposti per non temere nulla, per concentrarci da stasera su questa partita confidando che le forze dell'ordine e quindi la magistratura possano fare fino alla fine il loro lavoro, per allontanare questi fenomeni di criminalità dallo stadio".

Come vede questa turnazione?

"Abbiamo una rosa altamente competitiva per affrontare più competizioni, quindi non parlerei di titolari o riserve. Inzaghi li utilizza giustamente secondo le sue intuizioni e valutazioni. Oggi ha deciso di schierare questa formazione e ha giustamente le sue ragioni, gli undici che andranno in campo saranno sicuramente all'altezza della maglia che indossano, tenendo conto che ormai le partite durano 100 minuti e quindi nel corso della gara ci sarà spazio per cinque cambi".