Inter, un problema in più nella corsa-Scudetto: gli ultimi quarti d'ora sono costati già 7 punti

L’Inter soffre nei minuti finali: 13 gol subiti dal 75’ in poi, tra campionato, Champions e Supercoppa, hanno pesato su classifica e trofei. Dieci reti incassate in Serie A, cinque delle quali dopo l’uscita di Bastoni, e il gol del Leverkusen che ha decretato l’unica sconfitta europea. Un problema che è costato 7 punti in campionato, 1 in Champions e la Supercoppa. Dati snocciolati dall'edizione odierna del Corriere della Sera.

Simone Inzaghi non nasconde la preoccupazione: il triplo impegno pesa, ma il calo nei finali è diventato un problema cronico. Gli scontri diretti confermano le difficoltà: solo una vittoria contro Atalanta e Lazio, mentre con Juve, Milan e Napoli sono arrivati appena tre punti in quattro gare. La sfida di Rotterdam sarà un test chiave, anche perché l’Inter dovrà fare i conti con diverse assenze: Zalewski, Darmian e Carlos Augusto out, Dimarco da valutare, Calhanoglu spera di rientrare in gruppo.

Il nodo cruciale è anche il rendimento delle riserve: Frattesi e Zielinski non incidono, mentre il cambio di Bastoni a Napoli ha rivoluzionato la difesa, generando confusione e favorendo il pareggio partenopeo. La situazione in porta non aiuta: con Sommer out e Di Gennaro infortunato, Inzaghi ha in panchina il giovane Calligaris della Primavera. Mercoledì in Olanda servirà un’Inter solida fino al triplice fischio, perché a questo punto della stagione ogni errore può costare caro.