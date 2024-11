Ufficiale Inter-Venezia, le formazioni: niente turnover per Inzaghi. L'ex Oristanio dal 1'

L'Inter vuole approfittare del passo falso casalingo del Napoli, anche in vista dello scontro diretto in programma domenica 10 novembre. A San Siro arriva il Venezia, quartultimo in classifica ma tornato alla vittoria nell'ultimo turno di campionato.

Simone Inzaghi lascia da parte il turnover e presenta una formazione il più vicino possibile a quella tipo. Thuram e Lautaro guidano l'attacco, a centrocampo ci sono Barella, Zielinski e Mkhitaryan ad alternarsi in cabina di regia. Acerbi e Calhanoglu in panchina. Eusebio Di Francesco rilancia Oristanio dal 1' al fianco di Pohjanpalo in attacco. Torna titolare anche Zampano sulla destra, Haas resta tra i tre di difesa. Idzes, rientrato dal permesso per ragioni familiari, subito in campo dall'inizio.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Zampano, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.