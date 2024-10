Inter, Zielinski: "Il vero Piotr non l'avete ancora visto”

vedi letture

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara contro la Juventus: "Sicuramente è stata una buonissima partita, in alcuni episodi dovevamo essere più concentrati e aggressivi per non farli partire in contropiede. Purtroppo abbiamo pareggiato una partita che sembrava vinta".

Cosa vi è mancato?

"Ci è mancato il quinto gol, abbiamo creato occasioni per chiudere la partita ma la palla non è entrata. Il vero Zielinski ancora non si è visto, sono soddisfatto della partita, ma rammaricato per non aver ottenuto la vittoria".

Sul primo rigore cosa è successo?

"Stamattina abbiamo provato a calciare i rigori e ho fatto bene, Lautaro mi ha chiesto se volevo tirare e gli ho detto di sì. Lo ringrazio perché è stato bellissimo fare il primo gol con questa maglia prestigiosa e spero di farne altri. Sul secondo gli ho dato libertà di scegliere, ho preso la palla e ho fatto il secondo gol. Se voleva calciare lui glielo lasciavo"