Juve, dopo i tanti rifiuti si valuta la conferma di Tudor! Sky: è apprezzato dalla squadra

La Juventus inizia a delineare il proprio futuro con l’annuncio ufficiale di Damien Comolli come nuovo direttore generale e di Giorgio Chiellini nel ruolo di Director of Football Strategy. Resta però ancora in sospeso la questione allenatore. Non è detto che ci sarà un cambio in panchina: il club sta valutando seriamente la conferma di Igor Tudor anche per la prossima stagione. Si opterà per un cambio solo per un profilo davvero valido e che possa convincere la dirigenza bianconera.

Un eventuale avvicendamento avverrà solo se si troverà un profilo considerato chiaramente superiore e convincente per la società. Tra i nomi valutati ci sono Gian Piero Gasperini, che piace nonostante i contatti avanzati con la Roma, e Marco Silva del Fulham, stimato da Comolli. Per ora, però, Tudor resta in pole: guiderà la squadra al Mondiale per Club e potrebbe essere confermato anche dopo. La stima dello spogliatoio nei suoi confronti pesa molto nelle valutazioni. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.