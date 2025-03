"Juve m...", la coreografia del Franchi va sold out: raccolta fondi per ripagare la multa

Fa ancora discutere la coreografia ideata e realizzata dalla Curva Fiesole per la partita dell'ultimo turno di campionato tra la Fiorentina e la Juventus, un insieme di cartoncini di tre colori diversi (viola, bianco e rosso) che componevano la scritta "Juve merda" sulle gradinate. Una trovata che è stata anche già punita dal Giudice Sportivo con 50mila euro di sanzione, ma che nella città di Firenze continua a riscuotere approvazioni.

C'è infatti da registrare il grande successo ottenuto dai poster lanciati dall'Associazione Tifosi Fiorentini dopo Fiorentina-Juventus ritraenti la coreografia proposta in Curva Ferrovia al momento dell'entrata in campo delle due squadre che tanto ha fatto discutere. Come raccolto da Firenzeviola.it, l'iniziale tiratura da 1926 esemplari sarà ampliata vista la grande richiesta da parte dei tifosi della Fiorentina in vista della distribuzione che inizierà mercoledì prossimo. Un'iniziativa nata per raccogliere fondi per le 12 multe comminate a tifosi viola dopo la partita, che sta avendo tanto successo da richiedere un aumento della stampa.

Un maxi foglio formato A3 che sarà in vendita presso tutte le associazioni del tifo (ACCVC, ATF e SoloViola) al costo di 10 euro e il cui ricavato servirà per pagare le multe arrivate ad alcuni componenti del tifo organizzato dopo la sfida contro i bianconeri.