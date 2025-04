Juventus, buone notizie per Tudor: due big verso il recupero per la Roma

(ANSA) - TORINO, 03 APR - Igor Tudor è atteso dal primo big-match alla guida della Juventus, domenica sera è in programma la trasferta di Roma contro i giallorossi. E per la sfida nella Capitale, il tecnico può ritrovare due pedine: Cambiaso e Douglas Luiz, infatti, hanno ripreso gradualmente a lavorare insieme al resto del gruppo e si candidano a tornare tra i convocati.

Per Tudor è aperto il ballottaggio tra Vlahovic e Kolo Muani, senza escludere la possibilità di vederli insieme dal primo minuto. I problemi più grandi, invece, sono in difesa: Gatti ne avrà per un mese, al centro del terzetto giocherà Kalulu con Veiga e Kelly come braccetti. Koopmeiners è a rischio panchina, nel caso in cui l'olandese venisse escluso scalpita anche Conceicao. (ANSA).