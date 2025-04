Juventus, è finita con Milik: a giugno rescinde a un anno dalla scadenza

Le strade di Arkadiusz Milik e della Juventus si separeranno al termine di questa stagione. Come riportato da Sportmediaset, il centravanti polacco, mai utilizzato in questa stagione prima da Thiago Motta e poi Tudor per via di continui problemi fisici, rescinderà il contratto con i bianconeri a giugno.

Milik ha un accordo con la Juve fino al giugno del 2026, ma il polacco lascerà il club torinese con un anno di anticipo rispetto alla scadenza. Un ingaggio in meno dunque per il club bianconero - l'ex Napoli prendeva 3,5 milioni di euro a stagione - e un nome in meno in un reparto offensivo che certamente nel corso del prossimo mercato estivo vedrà diversi movimenti tra arrivi e partenze.

Dopo l'esperienza tra luci e ombre a Napoli - sempre per i continui infortuni - e quella con l'Olympique Marsiglia, nell'agosto del 2022 Milik arriva alla Juventus in prestito oneroso per 800.000 euro. 9 gol in 39 apparizioni è il suo bottino stagionale, mentre nell'annata successiva ne realizza 8 in 36 presenze. Trova molto più spazio in Coppa Italia, dove realizza 4 reti in altrettante gare laureandosi capocannoniere della manifestazione (vinta dalla Juve in finale con l'Atalanta). A causa di un problema al ginocchio sinistro rimediato in un'amichevole con la maglia della Polonia, ricomincia il suo calvario che produce poi questa stagione priva di soddisfazioni e di spazio sul rettangolo verde.