Frattesi, ora ci pensa l'Atletico Madrid: perché il Napoli non lo segue più

Dopo aver chiuso per Ruggeri dell’Atalanta, l’Atletico Madrid si è affacciato ancora una volta in Italia. Questa volta nel mirino c’è Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che il club spagnolo vuole fortemente e che piaceva tanto anche al Napoli prima della conferma di Anguissa. Per il club, infatti, poteva essere il perfetto sostituto del camerunense che, alla fine, ha scelto di restare in azzurro.

L'Atletico Madrid, che pensa anche a Lucca, obiettivo di mercato del Napoli per l'attacco, ora fa sul serio come riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, sul suo sito: "I nerazzurri all’inizio avrebbero voluto inserire nella trattativa Giuliano Simeone, ricevendo però un “no” come risposta. Da capire ora quindi se si tratterà su basi economiche, con l’Inter che deve valutare se aprire o meno alla cessione del proprio giocatore".