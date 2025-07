Calhanoglu-Galatasaray, l'Inter è infastidita: cosa sta succedendo

Il Galatasaray non si è fatto avanti per Hakan Calhanoglu e l'Inter non ha ricevuto da parte del turco una richiesta formale di andarsene dal club nerazzurro. Il problema però è che da Istanbul, come riportato dal Corriere dello Sport, ogni giorno arrivano indiscrezioni riguardo un possibile ricongiungimento del centrocampista con il suo Paese. Servirebbe che il diretto interessato facesse chiarezza, ma in realtà sta solo trascinando il più a lungo possibile la questione.

L'Inter non vuole alzare muri, ma neanche regalarlo a prezzo di salto, anche perché dopo servirà trovare un sostituto. In questo momento la richiesta in Viale della Liberazione è di 35-40 milioni di euro, ma la richiesta si potrebbe abbassare. Il Galatasaray è disposto a mettere sul piatto un ingaggio importante per il classe '94, addirittura da doppia cifra, ma non sembra essere disposto a investire più di tanto per il cartellino del giocatore. Tocca al 31enne ammorbidire la posizione della sua attuale società. Per questo trapela un po' di fastidio da parte dell'Inter per l'atteggiamento del numero 20.