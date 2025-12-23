Juventus, ecco il nuovo direttore sportivo: firmata risoluzione col Genoa
Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo del Genoa. Il dirigente, secondo le ultime raccolte da TMW, ha infatti appena risolto il precedente contratto che ancora lo legava al Genoa, sebbene il suo addio risalga oramai a diverse settimane fa.
Un passaggio formale importante, che di fatto spiana la strada alla nuova firma con la Juventus e al suo sbarco alla Continassa con l'idea di essere operativo già per la sessione di gennaio che sta per cominciare. Come vi abbiamo raccontato in mattinata, non è da escludere la sua presenza già alla cena di squadra di questa sera al J Museum, alla presenza anche di John Elkann.
