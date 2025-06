Ultim'ora Juventus-Giuntoli, arriva la risoluzione del contratto: accordo raggiunto

vedi letture

La Juventus prosegue la sua profonda ristrutturazione societaria: dopo l’arrivo di Damien Comolli come direttore generale, l’aumento di responsabilità per Giorgio Chiellini (nominato Director of Football Strategy) e il possibile ritorno di Giovanni Manna o Federico Tognozzi, arriva ora la conferma dell’addio di Cristiano Giuntoli. Come anticipato nei giorni scorsi, John Elkann aveva già deciso da tempo la separazione con l'ex direttore sportivo, ora diventata definitiva.

L’ufficialità è attesa a breve, e segna la fine di un'esperienza durata solo una stagione per Giuntoli, dopo il suo arrivo dal Napoli. Con questo cambio, la Juventus è ora alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, che dovrà affiancare Comolli nella costruzione del progetto tecnico per il futuro, a partire già dal Mondiale per Club 2025 e dalla prossima stagione di Serie A. A ripotarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.