Juventus, problema al ginocchio per Conceiçao: la sensazione in vista dell'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:10Serie A
di Pierpaolo Matrone

Buone notizie per mister Luciano Spalletti. Nonostante ieri Francisco Conceicao abbia accusato un leggero problema al ginocchio, la novità di oggi è che l'esterno portoghese sarà a disposizione contro l’Inter.

Appuntamento in programma sabato prossimo alle ore 20.45, valido per il 25° turno di Serie A. Con Conceicao regolarmente a disposizione dei bianconeri. Nella gara pareggiata per 2-2 contro la Lazio, Conceicao è rimasto in panchina per 90 minuti.