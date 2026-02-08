Ufficiale

Juventus-Lazio, le formazioni: Yildiz torna titolare, panchina per Romagnoli

di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Lazio posticipo della 24ª giornata di Serie A in programma alle 20.45 allo Stadium.

JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal; Thuram, Locatelli; Yildiz, McKennie, Cambiaso; David. Allenatore: Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.