Ufficiale
Coppa Italia, la designazione arbitrale dell'altro quarto di finale Bologna-Lazio
TuttoNapoli.net
Per il Napoli è stato scelto Gianluca Manganiello come arbitro del quarto di finale di Coppa Italia di domani contro il Como (clicca qui per la sestina completa), mentre per l'altro quarto di finale rimanente, quello tra Bologna e Lazio, a dirigere ci sarà Chiffi, con Paterna e Paganessi al VAR. Ecco la sestina completa.
Bologna-Lazio - Mercoledì 11 febbraio, ore 21.00
Chiffi
Rossi M.-Ceccon
Iv: Marinelli
Var: Paterna
Avar: Paganessi
Il quadro dei quarti di finale:
Inter-Torino 2-1
Atalanta-Juventus 3-0
Napoli-Como (martedì 10 febbraio, ore 21:00)
Bologna-Lazio (mercoledì 11 febbraio, ore 21:00)
Di seguito i possibili incroci in semifinale:
Bologna/Lazio vs Atalanta
Inter vs Napoli/Como
Pubblicità
Serie A
Copertina Da 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott di Arturo Minervini
Le più lette
2 Da 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
Prossima partita
10 feb 2026 21:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
Fabio TarantinoFotoSta nascendo il nuovo Maradona: via pista, terzo anello aperto e nuova capienza, i dettagli
Antonio NotoSSCNapoli, Grava: "Notammo subito Vergara! Era penalizzato dal fisico, gli ho ricordato una cosa"
Pierpaolo MatroneConte risponde ad Allegri: "Non so cos'ha detto... Sicuramente quest'anno non sta giocando tanto"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la notizia sconvolgente, lo scandalo dei 240 mln, i due acquisti in 24 ore e i filofobici su Vergara
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com