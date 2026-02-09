Ufficiale Coppa Italia, la designazione arbitrale dell'altro quarto di finale Bologna-Lazio

vedi letture

Per il Napoli è stato scelto Gianluca Manganiello come arbitro del quarto di finale di Coppa Italia di domani contro il Como (clicca qui per la sestina completa), mentre per l'altro quarto di finale rimanente, quello tra Bologna e Lazio, a dirigere ci sarà Chiffi, con Paterna e Paganessi al VAR. Ecco la sestina completa.

Bologna-Lazio - Mercoledì 11 febbraio, ore 21.00

Chiffi

Rossi M.-Ceccon

Iv: Marinelli

Var: Paterna

Avar: Paganessi

Il quadro dei quarti di finale:

Inter-Torino 2-1

Atalanta-Juventus 3-0

Napoli-Como (martedì 10 febbraio, ore 21:00)

Bologna-Lazio (mercoledì 11 febbraio, ore 21:00)

Di seguito i possibili incroci in semifinale:

Bologna/Lazio vs Atalanta

Inter vs Napoli/Como