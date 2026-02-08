CLASSIFICA - Il Napoli stacca la Juventus: bianconeri a -3 e quarto posto a rischio
La Juventus agguanta all'ultimo la Lazio in casa e trova il pareggio con il risultato di 2-2. La squadra di Luciano Spalletti chiude la giornata a 12 punti di distanza dall’Inter prima in classifica e si stacca di tre punti dal terzo posto occupato dal Napoli. I bianconeri, più che altro, devono guardarsi alle spalle: battendo il Cagliari domani, la Roma opererebbe infatti l'aggancio al quarto posto, l’ultimo valido per l’accesso alla Champions League. Mastica amaro la Lazio di Maurizio Sarri: i biancocelesti staccano l'Udinese, ma ora l'Atalanta - in campo domani a Bergamo con la Cremonese - può allungare sui capitolini. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
Inter 58 (24 partite giocate)
Milan 50 (23)
Napoli 49 (24)
Juventus 46 (24)
Roma 43 (23)
Como 41 (23)
Atalanta 36 (23)
Lazio 33 (24)
Udinese 32 (24)
Bologna 30 (24)
Sassuolo 29 (24)
Cagliari 28 (23)
Torino 27 (24)
Parma 26 (24)
Genoa 23 (24)
Cremonese 23 (23)
Lecce 21 (24)
Fiorentina 17 (23)
Pisa 15 (24)
Verona 15 (24)
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
