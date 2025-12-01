Juventus, Spalletti conferma i lunghi tempi di recupero di Vlahovic: "2-3 mesi passeranno"

In conferenza stampa, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in vista della sfida di domani sera contro l'Udinese in Coppa Italia. Inevitabile, per l'allenatore di Certaldo, tornare anche sull'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Dusan Vlahovic, giocatore che ha riportato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra.

Può dirci qualcosa in merito ai tempi di recupero e alle possibili variazioni offensive? "I tempi precisi li metteranno a disposizione i medici, sono loro i riferimenti da avere in questo senso. Io torno a dire che 2-3 mesi passeranno, poi il medico saprà essere più preciso. Il calcio in generale è un pallone che gira e che ruzzola occasioni di continuo, nel suo rotolare il pallone mette a disposizione occasioni. Tutto sta nel saperle cogliere e nel saperle vedere, io ovviamente avrei preferito averlo a disposizione perché era molto concentrato nel far bene e l'ho visto molto dentro la squadra".