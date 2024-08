Koopmeiners-Juve? Percassi: "E' dell'Atalanta, non è cambiato nulla"

"Lo abbiamo avuto da avversario, lo abbiamo temuto e rispettato da avversario. Sin dal primo giorno che si è approcciato ha avuto una professionalità eccellente, è arrivato il primo giorno di ritiro per far capire quanta voglia ha di recuperare e mettersi in mostra. Abbiamo fatto un lavoro certosino con il ds Tony D'Amico, siamo convinti di poter fare un ottimo lavoro insieme, tutto passa attraverso la grande dedizione che avrà nei particolari. Il comportamento è perfetto, fino a oggi, in pieno stile Atalanta. Siamo sicuri che ci darà grandi soddisfazioni".

Luca Percassi parla così di Nicolò Zaniolo, durante la conferenza stampa andata in scena quest'oggi a Zingonia. "È motivo di grande orgoglio averlo portato all'Atalanta, un grande in bocca al lupo per la stagione che lo aspetta".

Il centro Bortolotti si allargherà. "Sapete bene quanto ci teniamo negli investimenti delle infrastrutture, siamo orgogliosi dello stadio che si sta completando. Quando c'è stata l'occasione di allargare il centro sportivo l'abbiamo colta. Faremo il decimo campo del centro sportivo per far sì che questo diventi ancora più gradevole per tutti i ragazzini che fanno la trafila e le famiglie che possano essere accolte. Siamo particolarmente contenti, stavamo seguendo da tempo questa situazione".

Infine la battuta su Koopmeiners. "È ancora qua, come gli altri giorni. Non è cambiato nulla".