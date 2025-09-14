L'Atalanta ritrova la vittoria con un De Ketelaere super: poker al Lecce

Primo successo in campionato per l'Atalanta che ha demolito il Lecce per 4-1 al Gewiss Stadium. Nel primo tempo la rete del vantaggio degli orobici firmata da Scalvini di testa, su assist da calcio d'angolo di Zalewski, con i salentini che hanno tenuto il campo e il risultato fino all'intervallo. Nella ripresa però la Dea ha preso il largo e ha chiuso la partita con la doppietta di De Ketelaere e la rete dello stesso Zalewski. Mattatore del match il belga che ha battuto due volte Falcone, prima con un destro dal limite dell'area e poi con un mancino dopo un'azione personale per il momentaneo 4-0. In mezzo alle due reti dell'ex Milan è arrivata quella dell'ex esterno di Roma e Inter, con un destro che non ha lasciato scampo al portiere dei salentini.

Nel finale poi il Lecce è riuscito a segnare il gol della bandiera con una magia di N'Dri che ha siglato un gol alla Robben partendo dalla destra e battendo Carnesecchi con un sinistro a giro che si è insaccato all'incrocio dei pali. Da segnalare anche una traversa colpita ancora da Zalewski su calcio di punizione e un gol fallito clamorosamente dall'ex di turno Krstovic a pochi passi dalla porta del Lecce. Montenegrino che si è poi visto annullare la rete che sarebbe valsa il 5-1 per un fuorigioco a inizio azione di Musah. Tante notizie positive per Ivan Juric, con i suoi giocatori che hanno dominato la partita per lunghi tratti, ricordando lo strapotere messo in mostra nelle stagioni passate. 4-1 dunque il finale, con tre punti molto importanti per la Dea.