L'erede di Milinkovic-Savic: "Ho scelto il Torino per un motivo preciso"

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - "E' stato un cambiamento che dovevo fare perché negli ultimi mesi non avevo giocato molti minuti e, essendo l'anno dei Mondiali, avevo bisogno di continuità": così il portiere del Torino, Franco Israel, spiega la sua scelta di approdare in granata dallo Sporting Lisbona durante il mercato della scorsa estate. "Sono arrivato in un campionato importante e competitivo come quello italiano - ha continuato ai microfoni di Auf Tv - e penso di aver preso una buona decisione".

Ora Israel farà il suo rientro al Filadelfia dopo gli impegni con l'Uruguay: è rimasto in panchina contro la Repubblica Dominicana, mentre ha giocato 90 minuti nel test amichevole contro l'Uzbekistan vinto 2-1. (ANSA).