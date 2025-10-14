L'erede di Milinkovic-Savic: "Ho scelto il Torino per un motivo preciso"
(ANSA) - TORINO, 14 OTT - "E' stato un cambiamento che dovevo fare perché negli ultimi mesi non avevo giocato molti minuti e, essendo l'anno dei Mondiali, avevo bisogno di continuità": così il portiere del Torino, Franco Israel, spiega la sua scelta di approdare in granata dallo Sporting Lisbona durante il mercato della scorsa estate. "Sono arrivato in un campionato importante e competitivo come quello italiano - ha continuato ai microfoni di Auf Tv - e penso di aver preso una buona decisione".
Ora Israel farà il suo rientro al Filadelfia dopo gli impegni con l'Uruguay: è rimasto in panchina contro la Repubblica Dominicana, mentre ha giocato 90 minuti nel test amichevole contro l'Uzbekistan vinto 2-1. (ANSA).
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
