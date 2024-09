L'Inter cerca i nuovi Zielinski: riparte la caccia ai parametri zero, piace l'ex obiettivo David

L’Inter nelle ultime stagioni ha saputo nuotare benissimo in questo mare, ingaggiando dal 2021 ragazzi come Calhanoglu, Onana, Mkhitaryan, Thuram, Taremi e Zielinski, solo per citare i più importanti. Alcuni sono stati agganciati in poco tempo, come Calhanoglu preso per rimpiazzare in fretta Eriksen, altri sono stati corteggiati per anni, vedi Thuram. E ora la caccia ai nuovi parametri zero è ripartita, secondo l'edizione odierna di Tuttosport.

Fra i futuri parametri zero, piacciono il francese Olivier Boscagli del Psv Eindhoven (classe 1997), Danilho Doekhi dell’Union Berlin (1998) e Oumar Solet del Salisburgo (2000). Tre giocatori già sondati nei mesi scorsi e che a maggior ragione potrebbe diventare delle occasioni a inizio 2025. Per la fascia destra dove resta nebuloso il futuro di Dumfries, piace molto il 21enne Devyne Rensch, uno degli ultimi gioielli dell’Ajax.

E poi attenzione all'attacco dove l'Inter saluterà Arnautovic (oltre a Correa, se resterà fino a giugno) e dove non vanno mai escluse possibili offerte indecenti per uno dei gioielli, Thuram o Lautaro Martinez. In questo senso, l'Inter è segnalata insieme da altri club - in Italia non vanno dimenticate Juventus e Milan - su Jonathan David del Lille. Il canadese è rimasto in Francia, per ora non intende rinnovare e quindi sarà uno dei parametri zero più ricercati: è un 2000, dunque pienamente in linea con i parametri Oaktree.