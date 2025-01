L'Inter crea e sfiora più volte il gol, Carnesecchi salva l’Atalanta: 0-0 al 45’

L'Inter spinge e sfiora la rete in più occasioni, contro una Atalanta palesemente rimaneggiata ma comunque competitiva, anche in parte a sorpresa. Sono i nerazzurri di Simone Inzaghi, che più volte sbattono sull'ottimo Carnesecchi e nell'eccessiva ricerca del servizio-gol a Lautaro Martinez, a rendersi più pericolosi. Una sola - ma grande - occasione per la Dea di Gian Piero Gasperini. 0-0 all'intervallo a Riyadh, in uno stadio sempre ben lontano dall'essere pieno e decisamente silenzioso, ma che con il passare dei minuti ha comunque visto aumentare le presenze sugli spalti.