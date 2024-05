L'Inter rischia di perdere Lautaro: c'è grande distanza sul rinnovo, le cifre

Sono ore decisive per quel che riguarda il rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter.

Sono ore decisive per quel che riguarda il rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter. Quello che sembrava essere una pura e semplice formalità non è più così, visto che tra domanda e offerta c'è distanza, come già emerso nei giorni scorsi. La novità è rappresentata dall'imminente arrivo di Alejandro Camano, agente dell'argentino, in sede, con la dirigenza pronto ad accoglierlo entro 48 ore.

La trattativa andrà avanti.

Ormai da mesi il club neo campione d'Italia e il capocannoniere dell'ultima Serie A, hanno iniziato a parlare, senza fretta visto l'attuale accordo in essere fino al 2026, ma con l'obiettivo di arrivare alla definitiva fumata bianca, per prolungare il contratto di altre tre stagioni. Il problema è rappresentato, appunto, dalla distanza tra quello che chiede l'attaccante e ciò che ha messo sul piatto l'Inter.

Forbice ampia.

I nerazzurri hanno fatto la loro proposta da 8 milioni di euro più bonus, fino al 2029, mentre Lautaro Martinez ha alzato la posta, chiedendo uno stipendio da 12 milioni di euro a salire, fino ad arrivare a 16, ovvero praticamente il doppio rispetto a quanto la società di viale della Liberazione vorrebbe pagarlo. Nel prossimo incontro si proverà a limare la distanza ma, come detto, quello che sembrava dover essere solo una formalità alla fine potrebbe complicarsi.