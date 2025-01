L'Inter travolge un Lecce disastroso: finisce 4-0 al Via del Mare

vedi letture

L'Inter vince 4-0 al Via del Mare contro il Lecce e rimane in scia al Napoli che ieri ha battuto la Juventus: i nerazzurri rimangono indietro di tre punti, ma con la gara da recuperare contro la Fiorentina. Nel match non c'è mai storia: la squadra di Giampaolo e praticamente regala tre dei quattro gol subiti, finendo travolta dagli uomini di Inzaghi.

A sbloccare il match dopo soli sei minuti è Frattesi, che sfrutta l'assist di Thuram e timbra il cartellino al ritorno da titolare. Il raddoppio è firmato Lautaro Martinez: Dorgu commette un'ingenuità in uscita, l'attaccante argentino ne approfitta rubando il pallone e scaricando da fuori area un mancino imprendibile sotto la traversa. Nella ripresa l'Inter dilaga: su un colpo di tacco dello stesso Lautaro, Dumfries sfrutta il buco creatosi in area per fare tris; all'ora di gioco Falcone investe Frattesi ed è Taremi a trasformare il rigore del definitivo 4-0.