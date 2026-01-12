La Juventus di Spalletti travolge la Cremonese: finisce 5-0 allo Stadium

Termina sul risultato di 5-0 il match dello Stadium tra Juventus e Cremonese, posticipo della 20ª giornata di Serie A. Sconfitta senza appello per i grigiorossi, che vengono travolti dai bianconeri che vanno avanti di tre gol già nel primo tempo: a segno Bremer, David e Yildiz; nella ripresa, l'autogol di Terracciano prima e la rete di McKennie poi valgono il pokerissimo. Luciano Spalletti aggancia in classifica il Napoli e la Roma, avendo giocato però una gara in più degli azzurri.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 20ª giornata:

1 - Inter 43 punti, 19 partite giocate

2 - Milan 40 punti, 19 partite giocate

3 - Napoli 39 punti, 19 partite giocate

4 - Roma 39 punti, 20 partite giocate

5 - Juventus 39 punti, 20 partite giocate

6 - Como 34 punti, 19 partite giocate

7 - Atalanta 31 punti, 20 partite giocate

8 - Lazio 28 punti, 20 partite giocate

9 - Bologna 27 punti, 19 partite giocate

10 - Udinese 26 punti, 20 partite giocate

11 - Sassuolo 23 punti, 20 partite giocate

12 - Torino 23 punti, 20 partite giocate

13 - Cremonese 22 punti, 20 partite giocate

14 - Parma 21 punti, 19 partite giocate

15 - Genoa 19 punti, 20 partite giocate

16 - Cagliari 19 punti, 20 partite giocate

17 - Lecce 17 punti, 19 partite giocate

18 - Fiorentina 14 punti, 20 partite giocate

19 - Verona 13 punti, 19 partite giocate

20 - Pisa 13 punti, 20 partite giocate