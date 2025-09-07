La Manna: "De Bruyne alza il livello della Serie A, Hojlund calciatore importante. Deluso dall'Inter"

L’operatore di mercato e agente Gabriele La Manna ha parlato delle operazioni estive a Tuttomercartoweb: “È stato il mercato delle seconde opportunità, di quelli che hanno sognato i grandi colpi e che hanno portato calciatori di grandi nomi. De Bruyne a Napoli alza il livello del campionato, Hojlund è un calciatore importante.

Mi ha deluso un po’ l’Inter, credevo facesse un mercato all’altezza. Bene anche la Juve e una nota di merito va a Igli Tare: non era facile ristrutturare il Milan, ha fatto delle operazioni importanti. E gli acquisti sono di livello. Il tempo dirà se hanno avuto ragione”.