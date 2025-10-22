Serie A, gli arbitri dell'8^ turno: stop per Marinelli-Abisso dopo Milan-Fiorentina
Non ci sono gli arbitri di Milan-Fiorentina nell'elenco dei designati per l'ottava giornata di campionato. Non c'è Marinelli, che era arbitro centrale, così come non c'è Abisso che era Var nella gara tanto discusso per il rigore dato su Gimenez. I due non figurano neppure nelle designazioni per la nona giornata di Serie B. Ecco le designazioni per l'8^ turno di Serie A:
MILAN – PISA Venerdì 24/10 h. 20.45
ZUFFERLI
ROSSI L. – MASTRODONATO
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI
UDINESE – LECCE Sabato 25/10 h. 15.00
FELICIANI
VECCHI – MORO
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: MERAVIGLIA
PARMA – COMO Sabato 25/10 h. 15.00
CHIFFI (foto)
YOSHIKAWA – LAUDATO
IV: SACCHI J.L.
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DOVERI
NAPOLI – INTER Sabato 25/10 h. 18.00
MARIANI
BINDONI – BACCINI
IV: AYROLDI
VAR: MARINI
AVAR: PEZZUTO
CREMONESE – ATALANTA Sabato 25/10 h. 20.45
ARENA
PALERMO – CIPRESSA
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: MARESCA
TORINO – GENOA h. 12.30
BONACINA
LO CICERO – BERCIGLI
IV: MASSA
VAR: DI BELLO
AVAR: MAGGIONI
H. VERONA – CAGLIARI h. 15.00
DIONISI
DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV: DI MARCO
VAR: DOVERI
AVAR: SERRA
SASSUOLO – ROMA h. 15.00
MANGANIELLO
BERTI – FONTEMURATO
IV: FABBRI
VAR: PEZZUTO
AVAR: SOZZA
FIORENTINA – BOLOGNA h. 18.00
LA PENNA
IMPERIALE – PRETI
IV: GUIDA
VAR: PATERNA
AVAR: MARINI
LAZIO – JUVENTUS h. 20.45
COLOMBO
ALASSIO – TEGONI
IV: CREZZINI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA
