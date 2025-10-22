Ufficiale

Serie A, gli arbitri dell'8^ turno: stop per Marinelli-Abisso dopo Milan-Fiorentina

di Fabio Tarantino

Non ci sono gli arbitri di Milan-Fiorentina nell'elenco dei designati per l'ottava giornata di campionato. Non c'è Marinelli, che era arbitro centrale, così come non c'è Abisso che era Var nella gara tanto discusso per il rigore dato su Gimenez. I due non figurano neppure nelle designazioni per la nona giornata di Serie B. Ecco le designazioni per l'8^ turno di Serie A:

MILAN – PISA     Venerdì 24/10 h. 20.45

ZUFFERLI

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV:      COLLU

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      DOVERI

UDINESE – LECCE    Sabato 25/10 h. 15.00

FELICIANI

VECCHI – MORO

IV:      GALIPO’

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MERAVIGLIA

PARMA – COMO    Sabato 25/10 h. 15.00

CHIFFI (foto)

YOSHIKAWA – LAUDATO

IV:       SACCHI J.L.

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       DOVERI

NAPOLI – INTER    Sabato 25/10 h. 18.00

MARIANI

BINDONI – BACCINI

IV:     AYROLDI

VAR:     MARINI

AVAR:     PEZZUTO

CREMONESE – ATALANTA     Sabato 25/10 h. 20.45

ARENA

PALERMO – CIPRESSA

IV:      MARCENARO

VAR:     AURELIANO

AVAR:    MARESCA

TORINO – GENOA     h. 12.30

BONACINA

LO CICERO – BERCIGLI

IV:     MASSA

VAR:     DI BELLO

AVAR:      MAGGIONI

H. VERONA – CAGLIARI     h. 15.00

DIONISI

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV:     DI MARCO

VAR:     DOVERI

AVAR:     SERRA

SASSUOLO – ROMA    h. 15.00

MANGANIELLO

BERTI – FONTEMURATO

IV:     FABBRI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:       SOZZA

FIORENTINA – BOLOGNA    h. 18.00

LA PENNA

IMPERIALE – PRETI

IV:       GUIDA

VAR:      PATERNA

AVAR:      MARINI

LAZIO – JUVENTUS    h. 20.45

COLOMBO

ALASSIO – TEGONI

IV:     CREZZINI

VAR:    MERAVIGLIA

AVAR:      MARESCA