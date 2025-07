Ufficiale La Roma annuncia il vice Svilar: ecco Devis Vazquez

Dopo l'ufficialità di ieri sera, questa mattina in casa Roma ne arriva un'altra: il vice di Mile Svilar. "L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Devis Vasquez" si legge nella nota del club. Il portiere ha firmato un contratto biennale con il Club fino al 30 giugno 2027. Nato a Barranquilla in Colombia il 12 maggio del 1998, l'estremo difensore nell'ultima stagione ha difeso i pali dell'Empoli in Serie A collezionando 32 presenze. Vasquez ha scelto la maglia numero 32, sarà il secondo calciatore colombiano della storia giallorossa dopo Victor Ibarbo. (ANSA).