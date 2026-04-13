Lazio, brutte notizie per Sarri: Marusic salta il Napoli, anche Maldini in dubbio
Non arrivano buone notizie in casa Lazio. Il club, attraverso una nota ufficiale, ha fatto il punto sulle condizioni di alcuni giocatori dopo gli ultimi controlli medici.
Come comunicato dalla società, “a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: lesione di basso grado al polpaccio destro per Adam Marušić e infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro per Daniel Maldini”.
Nel bollettino si legge inoltre che “Samuel Gigot e Mario Gila svolgono un lavoro atletico specifico, mentre Ivan Provedel e Nicolò Rovella proseguono i rispettivi programmi di recupero post-operatori”.
Per quanto riguarda i tempi di recupero, Marušić dovrebbe restare ai box tra i 15 e i 20 giorni, saltando le prossime 2-3 partite, con l’obiettivo di rientrare per la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta.
Più incerta, invece, la situazione di Maldini: le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente, ma è già certa la sua assenza nella prossima sfida contro la Fiorentina.
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