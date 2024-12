Ufficiale Lazio-Inter, le formazioni: Pedro titolare, Inzaghi con la Thu-La

È una serata da scudetto, all'Olimpico di Roma. La Lazio, squadra rivelazione di questa prima parte di Serie A, ospita i campioni d'Italia dell'Inter. Le due formazioni sono appaiate a 31 punti in classifica, anche se i nerazzurri hanno una gara in meno, dovendo recuperare quella contro la Fiorentina. Fischio d'inizio alle 20,45: arbitra Daniele Chiffi della sezione di Padova. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Marco Baroni conferma la sorpresa Pedro, titolare tra Isaksen e Zaccagni: entrambi sono al rientro dal primo minuto. Confermato Noslin come attaccante di riferimento, Patric vince il ballottaggio con Romagnoli - entrambi sono arrivati al match acciaccati - al fianco di Gila al centro della difesa biancoceleste.

Simone Inzaghi opera cinque cambi rispetto alla formazione di partenza vista in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Torna titolare Lautaro al fianco di Thuram in attacco, così come Barella, Mkhitaryan, Dumfries e Dimarco.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin.

Allenatore: Marco Baroni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Simone Inzaghi.