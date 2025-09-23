Lazio, Tavares multato dopo il derby? L'annuncio del ds Fabiani

Dopo il derby perso con la Roma, Nuno Tavares è finito al centro della critica dei tifosi biancocelesti, tanto da essere costretto a disabilitare i commenti sui propri canali social. Il tentativo di dribbling davanti alla propria area per superare Rensch resta un errore inspiegabile, che ha inciso sull’andamento del match. Sarri lo ha tolto già all’intervallo, giudicandolo troppo confuso dopo il gol di Pellegrini e irritato per i rimproveri dei compagni. Le telecamere hanno immortalato il battibecco con Zaccagni: al richiamo del capitano, Tavares ha reagito male, rispondendo a muso duro mentre la Roma esultava.

Come riporta il Messaggero, il direttore sportivo Angelo Fabiani è intervenuto sull'accaduto per fare chiarezza: "Non è andato via dallo stadio. Alla fine era ovviamente arrabbiato e deluso, come tutti. Non ci sarà nessuna multa per un errore tecnico che può commettere chiunque in campo".