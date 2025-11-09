Live

Primavera, Atalanta-Napoli 0-1 (Smeraldi 49'): colpo grosso degli azzurrini, primo KO per la Dea!

Oggi alle 12:50Giovanili
di Daniele Rodia

Vittoria fondamentale per il Napoli di mister Rocco che compie un colpo grosso a Bergamo: la rete di Smeraldi regala 3 punti fondamentali per gli azzurrini che sono la prima squadra a battere l'Atalanta in questa stagione. Seconda vittoria consecutiva e terzo risultato utile consecutivo. La deviazione di Smeraldi ad inizio secondo tempo è abbastanza per battere una mediocre Atalanta. Adesso i punti dei giovanissimi azzurri sono 10.

95' - FINISCE QUI! Passa il Napoli

93' - 1' al termine

93' - Pericolo scampato, rimessa dal fondo per il Napoli

93' - Corner per l'Atalanta

92' - 2' al termine, il Napoli resiste

92' - Napoli ad un passo da una vittoria importantissima

90' - Assegnati ben 4' di recupero

86' - Fuori Colella dentro De Luca

85' - Sinistro di Mungari che termina out di poco.

83' - Forcing dell'Atalanta, difende il Napoli

79' - Entriamo nei minuti finali della gara

77' - Destro di Cimmaruta ben difeso da Zanchi

75' - Abbassa i ritmi il Napoli

71' - É un super Spinelli, Ruiz ci prova ma il portiere azzurro chiude ancora la saracinesca

70' - Punizione pericolosa per l'Atalanta

68' - Aspetta il Napoli, l'Atalanta ci prova

67' - Fuori Mencaraglia, dentro Michieletto.

66' - Ennesimo tentativo dell'Atalanta da corner ma Spinelli è sempre attento.

59' - Destro debole di Ruiz che non impensierisce Spinelli

58' - Sinistro altissimo di Mungari, preme la Dea ed arretra il Napoli

​​​​​​53' - Torna ad insistere l'Atalanta ora che il Napoli è avanti nel risultato

49' - GOOOOOOOOOOOOOL! AZZURRI AVANTI! Punizione pericolosa dal lato destro del campo, palla battuta potentemente e Smeraldi devia in porta! 0-1

49' - Ottimo calcio di punizione per gli azzurrini

46' - SI RIPARTE

​12.05 - Squadre rientrate in campo

11.50 - Prima metà della gara a reti inviolate, parte meglio l'Atalanta ma il Napoli tiene bene il campo e risale meglio nella seconda parte della prima frazione.

48' - Termina il primo tempo.

45' - Sono stati assegnati 3' di recupero.

41' - Manca poco alla fine del primo tempo. Gara abbastanza equilibrata.

40' - Ammonito Gobbo per aver bloccato la ripartenza azzurra.

​​​​​​36' - Alza la pressione l'Atalanta, il Napoli non riesce ad uscire da qualche minuto.

32' - Tiene il Napoli che ora si affaccia con più frequenza nella metà campo bergamasca

31' - Si riparte a Bergamo, riprende il gioco dopo due interruzioni per infortunio 

28' - Gioco nuovamente fermo

27' - Si riparte

25' - A terra l'estremo difensore dell'Atalanta Zanchi colpito da un intervento in area di rigore.

​​​​​​21' - Destro potentissimo di Cimmaruta ma la palla esce sfiorando il palo!

19' - Atalanta più in partita rispetto agli azzurrini, ennesima occasione con il sinistro di Ramaj che viene deviato in corner.

15' - Torna a farsi vedere il Napoli, altro calcio d'angolo guadagnato.

13' - Ispiratissimo Baldo, destro che gira ma è debole, para Spinelli.

12' - Preme forte l'Atalanta, altro corner dal lato sinistro

10' - Brutto fallo di Gambardella su Baldo. Punizione dai 25m per la Dea

9' - Errore in disimpegno di Spinelli che regala il pallone all'Atalanta, bravissimo Colella a bloccare Baldo.

8' - Destro debole di Ruiz de Valdivia, blocca facile Spinelli

7' - Approccio giusto del Napoli che poi però subisce due occasioni molto pericolose, bravo Spinelli a dire no

5' - ANCORA SPINELLI! Primo corner per i giovani atalantini, stacca in altissimo Ramaj ma Spinelli va giù velocissimo e dice ancora no!

4' - MIRACOLO DI SPINELLI! Baldo parte in contropiede e va all'1 contro 1 contro Spinelli, parte un potente destro che l'estremo difensore azzurro devia in corner!

3' - Allontana l'Atalanta dopo un calcio di punizione battuto male da Cimmaruta.

2' - Bel sole oggi a Bergamo, clima secco.

2' - Calcio d'angolo in favore del Napoli

1' - INIZIA LA GARA

11.00 - Scambio di saluti tra le due squadre

10.55 - Tutto pronto per l'ingresso in campo delle squadre 

10.24 - Punta alla continuità oggi il Napoli di Mister Rocco ma non sarà assolutamente semplice visto lo stato di forma eccellente dell'Atalanta e la striscia d'imbattibilità della Dea.

10.23 - Diramate le formazioni ufficiali della gara:

ATALANTA: Zanchi, Gobbo, Maffesoli, Ramaj, Mencaraglia, Cakolli, Baldo, Ruiz de Valdivia, Arrigoni, Leandri, Mouisse. PANCHINA: Anelli, Galafassi, Parmiggiani, Mungari, Gasparello, Bono, Isaac, Bilac, Belli, Michieletto, Aliprandi. All. Basi

NAPOLI: Spinelli, Colella, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Torre, Caucci, Lo Scalzo, Saviano. PANCHINA: Merone, De Luca, Nardozi, Smeraldi, Anic, Chiummariello, Eletto, Gorica, Baridò, Genovese, De Martino. All. Rocco

10.20 - Inizia il riscaldamento delle due squadre

07.55 - I convocati del tecnico Rocco: Anic; Barido'; Caucci; Chiummariello; Cimmaruta; Colella; De Chiara; De Luca; De Martino S.; Eletto; Gambardella; Garofalo; Genovese; Gorica; Lo Scalzo; Merone; Nardozi; Raggioli; Saviano; Smeraldi; Spinelli; Torre

07.00 - Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale della gara di Primavera 1 tra Napoli e Atalanta: una settimana per gli azzurrini che si chiude con un terzo impegno dopo la bella vittoria dello scorso sabato contro la Juventus per 2-0 ed il pari a reti inviolate con l'Eintracht Frankfurt in Youth League. Oggi a Bergamo c'è l'Atalanta, squadra ancora imbattuta in stagione e saldamente nelle zone alte della classifica.