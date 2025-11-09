Primavera, Atalanta-Napoli 0-1 (Smeraldi 49'): colpo grosso degli azzurrini, primo KO per la Dea!
Vittoria fondamentale per il Napoli di mister Rocco che compie un colpo grosso a Bergamo: la rete di Smeraldi regala 3 punti fondamentali per gli azzurrini che sono la prima squadra a battere l'Atalanta in questa stagione. Seconda vittoria consecutiva e terzo risultato utile consecutivo. La deviazione di Smeraldi ad inizio secondo tempo è abbastanza per battere una mediocre Atalanta. Adesso i punti dei giovanissimi azzurri sono 10.
95' - FINISCE QUI! Passa il Napoli
93' - 1' al termine
93' - Pericolo scampato, rimessa dal fondo per il Napoli
93' - Corner per l'Atalanta
92' - 2' al termine, il Napoli resiste
92' - Napoli ad un passo da una vittoria importantissima
90' - Assegnati ben 4' di recupero
86' - Fuori Colella dentro De Luca
85' - Sinistro di Mungari che termina out di poco.
83' - Forcing dell'Atalanta, difende il Napoli
79' - Entriamo nei minuti finali della gara
77' - Destro di Cimmaruta ben difeso da Zanchi
75' - Abbassa i ritmi il Napoli
71' - É un super Spinelli, Ruiz ci prova ma il portiere azzurro chiude ancora la saracinesca
70' - Punizione pericolosa per l'Atalanta
68' - Aspetta il Napoli, l'Atalanta ci prova
67' - Fuori Mencaraglia, dentro Michieletto.
66' - Ennesimo tentativo dell'Atalanta da corner ma Spinelli è sempre attento.
59' - Destro debole di Ruiz che non impensierisce Spinelli
58' - Sinistro altissimo di Mungari, preme la Dea ed arretra il Napoli
53' - Torna ad insistere l'Atalanta ora che il Napoli è avanti nel risultato
49' - GOOOOOOOOOOOOOL! AZZURRI AVANTI! Punizione pericolosa dal lato destro del campo, palla battuta potentemente e Smeraldi devia in porta! 0-1
49' - Ottimo calcio di punizione per gli azzurrini
46' - SI RIPARTE
12.05 - Squadre rientrate in campo
11.50 - Prima metà della gara a reti inviolate, parte meglio l'Atalanta ma il Napoli tiene bene il campo e risale meglio nella seconda parte della prima frazione.
48' - Termina il primo tempo.
45' - Sono stati assegnati 3' di recupero.
41' - Manca poco alla fine del primo tempo. Gara abbastanza equilibrata.
40' - Ammonito Gobbo per aver bloccato la ripartenza azzurra.
36' - Alza la pressione l'Atalanta, il Napoli non riesce ad uscire da qualche minuto.
32' - Tiene il Napoli che ora si affaccia con più frequenza nella metà campo bergamasca
31' - Si riparte a Bergamo, riprende il gioco dopo due interruzioni per infortunio
28' - Gioco nuovamente fermo
27' - Si riparte
25' - A terra l'estremo difensore dell'Atalanta Zanchi colpito da un intervento in area di rigore.
21' - Destro potentissimo di Cimmaruta ma la palla esce sfiorando il palo!
19' - Atalanta più in partita rispetto agli azzurrini, ennesima occasione con il sinistro di Ramaj che viene deviato in corner.
15' - Torna a farsi vedere il Napoli, altro calcio d'angolo guadagnato.
13' - Ispiratissimo Baldo, destro che gira ma è debole, para Spinelli.
12' - Preme forte l'Atalanta, altro corner dal lato sinistro
10' - Brutto fallo di Gambardella su Baldo. Punizione dai 25m per la Dea
9' - Errore in disimpegno di Spinelli che regala il pallone all'Atalanta, bravissimo Colella a bloccare Baldo.
8' - Destro debole di Ruiz de Valdivia, blocca facile Spinelli
7' - Approccio giusto del Napoli che poi però subisce due occasioni molto pericolose, bravo Spinelli a dire no
5' - ANCORA SPINELLI! Primo corner per i giovani atalantini, stacca in altissimo Ramaj ma Spinelli va giù velocissimo e dice ancora no!
4' - MIRACOLO DI SPINELLI! Baldo parte in contropiede e va all'1 contro 1 contro Spinelli, parte un potente destro che l'estremo difensore azzurro devia in corner!
3' - Allontana l'Atalanta dopo un calcio di punizione battuto male da Cimmaruta.
2' - Bel sole oggi a Bergamo, clima secco.
2' - Calcio d'angolo in favore del Napoli
1' - INIZIA LA GARA
11.00 - Scambio di saluti tra le due squadre
10.55 - Tutto pronto per l'ingresso in campo delle squadre
10.24 - Punta alla continuità oggi il Napoli di Mister Rocco ma non sarà assolutamente semplice visto lo stato di forma eccellente dell'Atalanta e la striscia d'imbattibilità della Dea.
10.23 - Diramate le formazioni ufficiali della gara:
ATALANTA: Zanchi, Gobbo, Maffesoli, Ramaj, Mencaraglia, Cakolli, Baldo, Ruiz de Valdivia, Arrigoni, Leandri, Mouisse. PANCHINA: Anelli, Galafassi, Parmiggiani, Mungari, Gasparello, Bono, Isaac, Bilac, Belli, Michieletto, Aliprandi. All. Basi
NAPOLI: Spinelli, Colella, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Torre, Caucci, Lo Scalzo, Saviano. PANCHINA: Merone, De Luca, Nardozi, Smeraldi, Anic, Chiummariello, Eletto, Gorica, Baridò, Genovese, De Martino. All. Rocco
10.20 - Inizia il riscaldamento delle due squadre
07.55 - I convocati del tecnico Rocco: Anic; Barido'; Caucci; Chiummariello; Cimmaruta; Colella; De Chiara; De Luca; De Martino S.; Eletto; Gambardella; Garofalo; Genovese; Gorica; Lo Scalzo; Merone; Nardozi; Raggioli; Saviano; Smeraldi; Spinelli; Torre
07.00 - Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale della gara di Primavera 1 tra Napoli e Atalanta: una settimana per gli azzurrini che si chiude con un terzo impegno dopo la bella vittoria dello scorso sabato contro la Juventus per 2-0 ed il pari a reti inviolate con l'Eintracht Frankfurt in Youth League. Oggi a Bergamo c'è l'Atalanta, squadra ancora imbattuta in stagione e saldamente nelle zone alte della classifica.
