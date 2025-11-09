Ufficiale Genoa-Fiorentina, le formazioni: le scelte di De Rossi e Vanoli

Punti pesanti in palio al “Ferraris”, dove alle 15 andrà in scena Genoa-Fiorentina, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. Sfida delicata tra due squadre in cerca di riscatto e con in panchina due nuovi allenatori: Daniele De Rossi, che seguirà il match dalla tribuna per squalifica, e Paolo Vanoli, al debutto sulla panchina viola. I rossoblù, reduci dal successo per 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo con Murgita e Criscito in panchina, sono penultimi con 6 punti, gli stessi del Verona. Peggio ha fatto la Fiorentina, ultima con 4 punti e ancora senza vittorie: il ko interno contro il Lecce è costato la panchina a Stefano Pioli.

Confermato il 3-5-2 con Vitinha e Colombo in attacco. Sulle corsie laterali agiscono Norton-Cuffy e Martin, mentre davanti a Leali il terzetto difensivo è composto da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. A centrocampo, squalificato Malinovskyi, spazio a Frendrup in cabina di regia con Ellertsson e Thorsby mezzali. Anche la Fiorentina scende in campo con il 3-5-2. In attacco gli ex Gudmundsson e Piccoli, mentre in mediana Nicolussi Caviglia sarà affiancato da Mandragora e Sohm. In difesa, davanti a De Gea, ci saranno Pongracic, Pablo Marí e Ranieri, con Dodò e Fortini a presidiare le fasce. Di seguito le formazioni ufficiali.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertson, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Piccoli. Vanoli.