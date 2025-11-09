Quattro gol e un rigore sbagliato: finisce 2-2 tra Genoa e Fiorentina

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:01Serie A
di Antonio Noto

Finisce 2-2 la sfida del “Ferraris” tra Genoa e Fiorentina, un pareggio intenso che lascia più soddisfatti i padroni di casa di Daniele De Rossi. I rossoblù passano in vantaggio con un preciso colpo di testa di Ostigard su punizione di Martin, ma la Viola reagisce subito: Gudmundsson, ex della partita, realizza il rigore dell’1-1 dopo un fallo di mano di Colombo. Nel finale di primo tempo, Leali salva su Piccoli e mantiene il pari fino all’intervallo.

Nella ripresa la gara si accende: Colombo sbaglia un rigore, ma poco dopo Piccoli porta avanti la Fiorentina firmando il 2-1. Il Genoa non si arrende e lo stesso Colombo si riscatta trovando il gol del 2-2 in caduta. Nel finale la squadra di Vanoli spinge ancora, ma Leali salva il risultato con una parata decisiva su Piccoli. Un punto per parte e applausi del “Ferraris” per una gara combattuta e spettacolare.