Quattro gol e un rigore sbagliato: finisce 2-2 tra Genoa e Fiorentina
Finisce 2-2 la sfida del “Ferraris” tra Genoa e Fiorentina, un pareggio intenso che lascia più soddisfatti i padroni di casa di Daniele De Rossi. I rossoblù passano in vantaggio con un preciso colpo di testa di Ostigard su punizione di Martin, ma la Viola reagisce subito: Gudmundsson, ex della partita, realizza il rigore dell’1-1 dopo un fallo di mano di Colombo. Nel finale di primo tempo, Leali salva su Piccoli e mantiene il pari fino all’intervallo.
Nella ripresa la gara si accende: Colombo sbaglia un rigore, ma poco dopo Piccoli porta avanti la Fiorentina firmando il 2-1. Il Genoa non si arrende e lo stesso Colombo si riscatta trovando il gol del 2-2 in caduta. Nel finale la squadra di Vanoli spinge ancora, ma Leali salva il risultato con una parata decisiva su Piccoli. Un punto per parte e applausi del “Ferraris” per una gara combattuta e spettacolare.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro