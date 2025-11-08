Foto

Serie A, la classifica: Il Milan aggancia il Napoli, che domani può riportarsi a +3

Il Milan si fa rimontare dal Parma e spreca due punti nell’anticipo serale di Serie A. Con il pareggio i rossoneri agganciano momentaneamente il Napoli in vetta alla classifica, ma domani la squadra di Conte, in caso di vittoria a Bologna, può riportarsi a +3. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano, in attesa delle restanti gare valide per l'undicesimo turno:

Napoli 22 (10 partite giocate)
Milan 22 (11)
Inter 21 (10)
Roma 21 (10)
Juventus 19 (11)
Bologna 18 (10)
Como 18 (11)
Lazio 15 (10)
Udinese 15 (10)
Cremonese 14 (11)
Torino 14 (11)
Atalanta 13 (10)
Sassuolo 13 (10)
Cagliari 10 (11)
Lecce 10 (11)
Pisa 9 (11)
Parma 8 (11)
Genoa 6 (10)
Verona 6 (11)
Fiorentina 4 (10)