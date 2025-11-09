Crollo Atalanta! Ne becca 3 in casa dal Sassuolo: Juric salta prima del Napoli?
Pesante battuta d’arresto per l’Atalanta, che cade 0-3 in casa contro un Sassuolo cinico e dominante. La squadra di Juric parte bene ma spreca troppo: clamorosa la chance di Lookman al 9’, neutralizzata da un salvataggio miracoloso di Idzes sulla linea. Alla mezz’ora gli ospiti passano con un rigore procurato da Pinamonti e trasformato da Berardi, che apre così le marcature. La Dea tenta di reagire ma non riesce mai a creare veri pericoli, chiudendo il primo tempo tra i fischi dei tifosi presenti alla New Balance Arena.
Nella ripresa arriva il crollo definitivo. Dopo pochi minuti, Pinamonti raddoppia su assist dello scatenato Berardi, mentre l’Atalanta appare spenta e priva di idee. I neroverdi, in totale controllo, trovano anche il terzo gol a metà secondo tempo ancora con Berardi, che firma una doppietta da leader. Il Sassuolo domina fino al fischio finale, mentre i bergamaschi chiudono tra delusione e contestazioni. Un ko pesante che apre riflessioni sul momento difficile della squadra di Juric, incapace di reagire dopo lo svantaggio.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro