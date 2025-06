Ufficiale Le date della Coppa Italia 2025/26: per il Napoli primo impegno a dicembre

Non solo il campionato. Nella giornata odierna la Lega di Serie A ha reso ufficiali le date anche per la Coppa Italia. Il torneo prenderà il via il 10 agosto con il turno preliminare e si proseguirà la domenica successiva (il 17) con i trentaduesimi. I sedicesimi si disputeranno mercoledì 24 settembre mentre gli ottavi di finale, che saranno sempre a gara secca, saranno spalmati fra il 3 e il 17 dicembre così come i quarti fra il 4 l’11 febbraio. Le semifinali si giocheranno su andata a ritorno e si giocheranno il 4 marzo a il 22 aprile mentre la finale sarà il 13 maggio.

LA COPPA ITALIA 2025-2026

Turno Preliminare: domenica 10/08/2025

Trentaduesimi: domenica 17/08/2025

Sedicesimi: mercoledì 24/09/2025

Ottavi di finale: mercoledì 03/12/2025 e mercoledì 17/12/2025

Quarti di finale: mercoledì 04/02/2026 e mercoledì 11/02/2026

Semifinali (andata): mercoledì 04/03/2026

Semifinali (ritorno): mercoledì 22/04/2026

Finale: mercoledì 13/05/2026