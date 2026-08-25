Podcast "Leao mai così lontano dal Milan": il punto nel podcast di Gianluca Di Marzio

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Il futuro di Rafael Leao al Milan è sempre più in bilico. L'attaccante portoghese non era mai sembrato così vicino a lasciare i rossoneri, con l'Aston Villa che nelle ultime ore ha intensificato i contatti e si è portato concretamente in prima fila. La pista Galatasaray, invece, si è raffreddata a causa della distanza tra la proposta del club turco e le richieste del Milan. A fare il punto della situazione è Gianluca Di Marzio, intervenuto nel corso di Caffè Di Marzio, podcast realizzato in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com: "Rafael Leao non è mai stato così lontano dal Milan e così vicino a lasciare i rossoneri come in queste ore. Da ieri c'è una trattativa in corso con l'Aston Villa, ci sono dei contatti veramente concreti, seri, perché l'operazione col Galatasaray si è bloccata sulle richieste rossonere che sono state sempre più alte rispetto ai 40 milioni che mercoledì scorso i turchi avevano messo sul tavolo di Casa Milan".

Possibile già in queste ore la prima offerta dell'Aston Villa per Leao

Di Marzio aggiunge: "L'Aston Villa oggi è quella più determinata a fare l'operazione, è possibile che ci sia già una prima offerta in queste ore al Milan, è chiaro che col giocatore la trattativa va avanti anche per cercare l'intesa economica, perché se Leao dopo aver dato apertura alla destinazione troverà l'intesa economica, a quel punto sarà tutto più facile, tutto più in discesa affinché l'Aston Villa e Milan possano trovare l'accordo".

Milan, con l'addio di Leao caccia al nuovo numero 10 del futuro

L'eventuale cessione del portoghese cambierebbe inevitabilmente anche le strategie del Milan per il finale di mercato. La società rossonera sarebbe pronta a guardarsi intorno per individuare un profilo giovane e di qualità in grado di raccoglierne l'eredità offensiva.

"E poi il Milan chiaramente sarà molto attento a quelle che possono essere le prospettive, le opportunità di un giocatore giovane, di un giocatore che possa essere una sorta di nuovo numero 10 del futuro. È vero che Cisse sta bruciando le tappe, ma è chiaro che con la partenza di Leao, sempre che venga definita, ovviamente il Milan si presenterà negli ultimi giorni di mercato alla ricerca di un giocatore che possa aumentare il tasso qualitativo della squadra di Amorim".