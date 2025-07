Lookman-Inter, Zazzaroni: “Offerta di Marotta resta di 40+5. L'Atalanta non ha fatto il prezzo”

E’ terminato l’incontro tra Beppe Marotta e Luca Percassi. Il presidente dell’Inter e l’AD dell’Atalanta hanno lasciato la sede della Lega Serie A dove si sono confrontati sul possibile trasferimento di Ademola Lookman.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, riferisce sui social le ultime sulla trattativa: “Lookman, la serie. Incontro concluso: l'offerta dell'Inter resta 40+5 di bonus e Marotta non si spingerà oltre. L'Atalanta non ha fatto il prezzo. La trattativa prosegue... purtroppo per me”.