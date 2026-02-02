Ufficiale Salta la seconda panchina in due giorni in Serie A: il Verona esonera Zanetti

La pesante sconfitta di sabato sera contro il Cagliari costa il posto Paolo Zanetti. Il Verona in questi minuti ha infatti comunicato l'esonero dell'allenatore, con la squadra che è stata momentaneamente affidata al tecnico della Primavera Paolo Sammarco. Questa la nota del club scaligero:

"Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco".