Salta la seconda panchina in due giorni in Serie A: il Verona esonera Zanetti

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:11Serie A
di Pierpaolo Matrone

La pesante sconfitta di sabato sera contro il Cagliari costa il posto Paolo Zanetti. Il Verona in questi minuti ha infatti comunicato l'esonero dell'allenatore, con la squadra che è stata momentaneamente affidata al tecnico della Primavera Paolo Sammarco. Questa la nota del club scaligero:

"Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L’allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco".