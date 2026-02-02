Milan, Allegri: "Troppe polemiche sul calendario! 5 Scudetti alla Juve giocando la Champions"

vedi letture

Massimilano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa e si è espresso così sul calendario (di cui si è lamentato Antonio Conte nelle ultime interviste): "Io, e tutto il Club, siamo tutti dispiaciuti per non partecipare alla Champions. Si lavora per giocare quella competizione. Se si vuole stare ad alti livelli bisogna giocare ad alti livelli e la Champions League. Anzi, speriamo di giocare fra due anni al Mondiale per Club. Leggo tante polemiche. Non siamo noi a dover trovare soluzioni, ci sono persone di competenza che devono trovare soluzioni per il bene del calcio".

Mese favorevole per voi? "Ho fatto 5 anni alla Juventus. La Juve ha vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, 2 finali di Champions disputate e giocavamo le stesse partite di chi non gioca, eppure eravamo in testa. Io spero che l'anno prossimo avrò questi problemi, se si possono chiamare problemi. Poi con la Champions bisogna fare un certo tipo di rosa, ma quelli sono altri problemi".