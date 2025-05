Milan, Allegri rischia di perdere subito un big: trattativa spedita col City

Non è neppure arrivato, ma Massimiliano Allegri - che ha firmato e oggi è stato ufficializzato come nuovo allenatore dopo che ADL è riuscito a blindare Conte - rischia già di perdere un big. Si tratta di Tijani Reijnders. Come riferito dalla redazione di Sky Sport, sull’olandese è forte il Manchester City, con una trattativa che è ben avviata. Non è comunque ancora fatta, perché il club inglese non ha ancora accontentato la richiesta del Milan di 70 milioni.

Stamattina era ufficiale: "AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri. Nato a Livorno l'11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A. Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo".