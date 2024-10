Milan, altre due defezioni per Fonseca: si fermano Loftus-Cheek e Jovic

Due assenze dell’ultimo minuto nella spedizione del Milan a Firenze: Ruben Loftus-Cheek (risentimento al flessore della gamba destra) e Luka Jovic (sovraccarico al pube) non ci saranno contro la Fiorentina, così come Davide Calabria, fa sapere oggi la Gazzetta dello Sport. Il capitano venerdì si è provocato una lesione muscolare al soleo del polpaccio sinistro: sarà rivalutato tra una settimana, durante la sosta per le nazionali.

Visti gli altri indisponibili di lungo corso (Sportiello, Florenzi e Bennacer) e la squalifica del giovane Bartesaghi, Paulo Fonseca ha deciso di attingere dal bacino di Milan Futuro per popolare la sua panchina stasera al Franchi: convocati il terzino Alex Jimenez, il centrocampista Kevin Zeroli e il centravanti Francesco Camarda, oltre ai giovani portieri Torriani e Raveyre, ormai stabilmente in prima squadra da inizio stagione.