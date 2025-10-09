Milan costretto ad allenarsi col Milan Futuro: Allegri ha solo 6 giocatori a disposizione

vedi letture

Il centro sportivo di Milanello si è svuotato a inizio settimana: in questa sosta per le Nazionali il Milan è la squadra di Serie A che ha ceduto il maggior numero di calciatori alla causa dei rispettivi Paesi. Sono ben 15 i rossoneri che, nei prossimi dieci giorni, saranno impegnati con le loro selezioni, lasciando Massimiliano Allegri quasi senza giocatori.

L'elenco è lungo e tocca ogni parte del mondo: Maignan, Rabiot e Nkunku per la Francia; i belgi Saelemaekers e De Winter; i giovani Gabbia e Bartesaghi (entrambi in Under 21); il veterano Modric (Croazia); l'americano Pulisic; il portoghese Leao; l'ecuadoregno Estupinan; il messicano Gimenez, l'inglese Loftus-Cheek e il serbo Pavlovic, oltre allo svizzero Athekame (U21).

Di conseguenza Massimiliano Allegri si ritrova soltanto sei elementi della prima squadra a disposizione per gli allenamenti: i due portieri Terracciano e Torriani e i soli quattro giocatori di movimento Fikayo Tomori, David Odogu, Youssouf Fofana e Samuele Ricci. Questi superstiti lavoreranno in gruppo con lo staff di Allegri e con i ragazzi del Milan Futuro di Massimo Oddo.